La Fiscalia ha arxivat les diligències d’investigació que va obrir el juny de l’any passat per la mort de 37 usuaris durant la primera onada de la pandèmia al geriàtric Palafrugell Gent Gran, segons informa l’Associació de Familiars de Residents i Usuaris (AFRU) del centre. La Fiscalia volia saber si es va cometre alguna negligència a l’hora de tractar els usuaris afectats per la covid-19. L’AFRU ha rebut una comunicació de la mateixa fiscalia remarcant que després d’una investigació llarga «no es desprèn el caràcter delictiu dels fets denunciats». Ara, els familiars reclamen al patronat que aixequi la suspensió de la comissió d’investigació per analitzar la gestió al centre. «Que la fiscalia no pugui desprendre cap caràcter delictiu dels fets no significa, en cap cas, que no pugui investigar-se per part del Patronat si la gestió es va fer de forma adequada o si, per contra, hi havia marge de millora».

La investigació recull que hi va haver «situacions de desinformació, desconeixement i problemes per la disponibilitat de materials de protecció individual» però apunta que es van seguir els protocols marcats per Salut i que es van sectoritzar plantes i derivar pacients per evitar contagis.

Noves restriccions

D’altra banda, ahir els departaments de Drets Socials i Salut van acordar intensificar les mesures de protecció dels serveis d’atenció diürna per a gent gran i persones amb discapacitat, especialment, aquelles instal·lacions que comparteixen edifici amb centres residencials. Els centres de dia integrats en residències es mantindran oberts sempre que puguin garantir bombolles de convivència i espais separats per a cadascuna d’aquestes instal·lacions. En cas de brot, continuaran oberts si es poden sectoritzar correctament.