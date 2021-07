El nombre de pacients hospitalitzats per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona segueix a l’alça a causa de l’augment de contagis de la cinquena onada. En la darrera actualització de dades publicada pel Departament de Salut, es van notificar 160 pacients ingressats en planta als hospitals gironins, 22 més que el dia anterior. Són dades que no es comptaven des de principis de maig. En concret, el darrer dia que es va registrar una xifra similar va ser el 9 de maig, amb 166 ingressats.

Alhora, hi ha 41 pacients en estat crític a l’UCI. En aquest cas, són 2 més que el dia anterior. D’aquesta manera, el nombre de gironins ingressats en estat greu torna a superar el llindar de 40, fet que no es produïa des de mitjans de maig.

Les elevades xifres de contagis diaris que s’estan donant dia rere dia propicien aquesta situació als hospitals. En les darreres 24 hores s’han sumat 628 casos, xifra inferior a la del dia anterior i que sembla confirmar la tendència a la baixa que s’està produint aquesta setmana. A més, el risc de rebrot i la velocitat de propagació continuen en una forta tendència a la baixa. En la darrera actualització el risc de rebrot va baixar fins a 14 punts, i se situa en 1.066, mentre que la velocitat de propagació del virus, (Rt), va baixar 3 centèsimes i es troba ara ja en 0,97. Com a bona notícia, l’índex va baixar del llindar d’1, màxim recomanat per mantenir el contagi sota control, ja que una persona infectada no n’arriba a contagiar una altra de mitjana.

Finalment, Girona continua sumant noves defuncions pel virus, ahir n’hi va haver tres més.

Registres alts a Catalunya

D’altra banda, una dada preocupant és que ahir Catalunya va superar els 2.000 ingressats per coronavirus i té més de 450 pacients a les UCIs. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ja va reconèixer dijous que el seu Departament preveu un augment de les UCIs en els pròxims dies, i que es podria arribar a les 500 aquest mateix cap de setmana. Va insistir també que la situació encara és molt complicada a Catalunya, principalment quant a tensió assistencial, que ja obliga a desprogramar intervencions.

L’investigador del Biocomsc de la Universitat Politècnica, Enric Álvarez, va alertar ahir a RAC1 que els contagis entre les persones de més de 50 anys han pujat molt i ompliran les UCIs. Malgrat tot, creu que el toc de queda frenarà les infeccions en joves, però demana reduir les reunions. Com a bona notícia, va destacar la disminució de defuncions.