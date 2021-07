Els Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada (Semega) de la Diputació de Girona han adquirit nou furgonetes lleugeres Ford Transit Courier d’ús professional per als controladors lleters que l’entitat té distribuïts arreu de la demarcació de Girona. Ho han fet mitjançant un arrendament per un període de quatre anys, a través de l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

A partir d’ara, aquests controladors poden portar a terme la seva tasca sense necessitat d’utilitzar els seus cotxes particulars. Es tracta de visites mensuals a les diferents granges per conèixer la qualitat química i bacteriològica de la llet, així com les incidències reproductives mensuals. «L’adquisició d’aquests vehicles era una petició llargament reivindicada i suposa un pas endavant molt important per l’ens», destaca el diputat i president de Semega, Josep Sala.

El control lleter oficial és essencial per a la millora genètica del bestiar boví de llet. En aquest sentit, amb aquesta acció i d’altres com el Llibre Genealògic de la Raça Frisona i la inseminació artificial, s’han fet grans progressos en les darreres dècades.