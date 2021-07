L’Ajuntament d’Olot va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per a la construcció de nous vestidors i més espais a l’institut Garrotxa. D’aquesta manera, el consistori inclou en el pressupost de l’any 2022 una partida de 200.000 euros per fer front als 577.669,32 euros que suposarà aquesta actuació. El Departament d’Educació preveu redactar el projecte aquest any i la previsió és que les obres puguin començar al llarg del 2022.

El projecte –dividit en diverses fases– es va començar a treballar el 2008, però va quedar aturat per la crisi i l’avançament d’altres actuacions que van prioritzar-se per part de l’equip directiu del centre. En primer lloc s’actuarà en la construcció d’uns nous vestidors i, posteriorment, també es preveu realitzar millores i la creació de nous espais polivalents. En total, en aquesta primera fase s’ha previst actuar en un total de 312 metres quadrats de superfície.