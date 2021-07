Els Departaments de Salut i Acció Exterior i Govern Obert han posat en marxa la vacunació a Catalunya per als catalans que resideixen a l’exterior. Aquest col·lectiu ja pot demanar cita per vacunar-se a diferents punts de vacunació habilitats al país. Per fer-ho, cal estar inscrit al Registre de catalans a l’exterior i haver tramitat la targeta sanitària individual. La gestió es fa a través del web habilitat per a tota la ciutadania. Els ciutadans que resideixen a l’exterior i que es vacunin a Catalunya hauran de ser al país per poder-se posar la segona dosi i completar així la pauta de vacunació.

Aquells que estiguin inscrits al registre però no disposin de targeta sanitària ni del codi, hauran de sol·licitar la targeta al web del registre. Un cop demanat aquest document, s’enviarà electrònicament el CIP amb el qual ja es podrà sol·licitar la cita. La targeta s’enviarà per correu postal per utilitzar-la en altres ocasions.

Pel que fa als que no estiguin inscrits al registre ni disposin de cap dels documents necessaris, s’hauran d’inscriure primer al registre. En el procés de tramitació podran demanar també la targeta i un cop fet el tràmit podran demanar hora per vacunar-se.

Acte de «justícia»

La directora general de Catalunya Exterior, Laura Costa, va considerar que la inclusió dels catalans a l’exterior al programa de vacunació és un acte de «justícia». Va afegir que s’emmarca en la voluntat d’intensificar l’atenció a aquest col·lectiu i va agrair la «tenacitat» de Salut per fer possible aquesta vacunació en un context de màxima complexitat sanitària.

El Govern està en contacte amb les comunitats catalanes a l’exterior a través de la nova Direcció General de la Catalunya Exterior per resoldre els possibles dubtes dels ciutadans en el procés de vacunació.