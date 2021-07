Una variant amb un únic carril per sentit ampliable, en un futur, si calgués, a dos carrils. Aquesta és la decisió final del Departament de Territori sobre la variant d’Olot, que, en paraules del secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, «resol d’una manera eficient les necessitats de mobilitat d’Olot i busca un encaix territorial curós amb l’entorn». En una reunió ahir a la capital de la Garrotxa de la Comissió per a la Variant d’Olot, el Departament de Territori va anunciar la seva aposta per la denominada «alternativa 2» que, amb un cost de 74 milions d’euros, es considera l’opció amb un menor impacte ambiental de les quatre que hi havia plantejades per construir la variant d’Olot. Tot i que Gavín va dir ahir que la variant està «més a prop que mai», la proposta del Departament de Territori encara haurà de passar pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que és qui haurà d’emetre la declaració d’impacte ambiental.

«Nosaltres preferim l’opció de dos carrils, però en aquests moments el que prioritzem és treure el trànsit, sobretot pesant, del centre d’Olot i que les obres comencin ja», va explicar, després de la reunió, l’alcalde de la capital garrotxina, Pep Berga, mentre que, en declaracions a Ràdio Olot, Isidre Gavín tenia clar que s’havia optat pel projecte amb més consens: «Prenem l’opció per l’alternativa 2 amb la idea que, en una primera fase, es desenvolupi amb un 1+1 i que en un futur, en funció de les necessitats, pogués arribar a ampliar-se; això resol d’una eficient i solvent les necessitats de mobilitat d’Olot». El secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat es va mostrar convençut que, amb una variant amb un únic carril per banda, «tindrà la capacitat suficient per treure el trànsit de la ciutat» i va recordar que «ja no fem les infraestructures com abans, els criteris de respecte i encaix territorial i els criteris de respecte ambiental i paisatgístic avui són més exigents que fa quinze o fa vint anys».

Amb la presència d’Isidre Gavín ahir a la Comissió per a la Variant d’Olot, acompanyat del director territorial del Departament a Girona, Pere Saló, Territori passa ara la pilota a Acció Climàtica, que li haurà de donar el vistiplau des del punt de vist ambiental. Si se superés aquest tràmit, al qual també s’hi poden presentar al·legacions, ja es podria tirar endavant la licitació de la redacció del projecte. L’alternativa 2 sempre s’ha considerat la menys perjudicial mediambientalment entre les diferents opcions de variant d’Olot, és la que passa menys pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb parts soterrades o semisoterrades i allunyant els vehicles del veïnat de l’Hostal del Sol en relació amb la carretera actual.

A la reunió d’ahir de la Comissió per a la Variant d’Olot també hi havia representada la plataforma No és un vial, és un carrer, que es van mostrar satisfets per l’inici del que sembla podria ser el final del pas del trànsit pesant per l’avinguda Sant Jordi. «És un anunci prou clar i esperançador perquè s’albiri un camí raonable per resoldre la situació, nosaltres no ens hem ficat mai com s’havia de resoldre tècnicament la variant d’Olot, però creiem que la decisió de Territori posa sobre la taula posicions que són reals, factibles i que pensen amb tothom», va explicar la seva portaveu, Duaita Prats, que es va mostrar esperançada que «aquesta opció trobi el consens i l’encaix perquè vagi endavant, ja d’una vegada de manera definitiva, perquè no necessitem més que mai perquè el problema el tenim a sobre des de fa molts anys; i el problema mai serà menor, sempre serà major».