Ahir a la tarda molts municipis de Catalunya es van apagar durant uns instants. Un incident en una línia al sud de França va tallar el subministrament elèctric de 38.900 abonats a les comarques gironines, i a uns 640.000 a tot Catalunya.

L’incident va succeir cap a tres quarts de cinc de la tarda, i va durar una hora i escaig. Segons van informar fonts de Protecció Civil i Endesa, el servei es va anar restablint de manera progressiva durant aquest període. L’apagada a les comarques gironines va repercutir a una cinquantena de municipis gironins en el moment de més afectació, segons va explicar Endesa.

Red Eléctrica va informar via Twitter que un incident amb un hidroavió va generar un problema a la xarxa francesa de molt alta tensió. En conseqüència, va provocar la desconnexió temporal de la península Ibèrica amb la resta d’Europa. Fonts de la companyia van explicar a l’agència ACN que la desconnexió es va fer seguint un protocol internacional, i que la manca de subministracions als diversos punts no va ser causa d’una avaria a les línies elèctriques espanyoles. Per la seva part, Endesa va explicar que les proteccions van actuar correctament per evitar una caiguda total del sistema.

Afectacions arreu del territori

L’incident no només va deixar sense subministrament a residències i comerços de les comarques gironines. Zones de Barcelona com Sarrià, Sants i Nou Barris, municipis de Lleida, del Vallès i del Maresme, també es van veure afectats. Fora de Catalunya, l’apagada també va incidir a altres punts de l’estat espanyol, com Múrcia, Madrid, València o Alacant. La incidència fins i tot va arribar a Portugal. Es calcula que en total, la manca de subministrament elèctric va afectar fins a un 1,2 milions d’abonats sense llum.

Red Eléctrica és la companyia que té la competència de la distribució de l’energia de molt alta tensió, i per la seva banda, Endesa s’encarrega de transformar aquesta energia per poder fer-la arribar fins a casa dels clients.