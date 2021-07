incorporació a girona. Aquesta setmana la majoria de centres santiaris gironins han donat la benvinguda als nous residents. 1 Els residents de l’ICS Girona durant l’acte de benvinguda F

2 Els futurs especialistes de l’IAS al Parc Hospitalari de Salt F

3 Les primeres residents de l’hospital d’Olot F

Aquesta setmana, els centres sanitaris gironins han donat la benvinguda als nous residents que es formaran com a futurs professionals mèdics i de la infermeria. A tota la Regió Sanitària de Girona, l’oferta ha augmentat respecte a l’any passat per tal de fer front a les necessitats actuals.

D’una banda, l’Institut Català de la Salut a Girona ha donat la benvinguda als 89 residents que aquest any comencen la seva formació especialitzada, tant a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta com a l’àmbit d’atenció primària. Són un 25% més que l’any passat, i enguany tant l’hospital com la primària compten amb un increment de les places docents.

A l’àmbit d’atenció primària són 41 els residents de medicina i infermeria familiar i comunitària que avui s’incorporen als seus centres docents. Enguany se n’hi incorporen quatre de nous, amb Banyoles, Olot, Cassà de la Selva (gestionat per l’IAS) i Malgrat de Mar (Corporació de Salut del Maresme i la Selva). Uns centres que se sumen als que ja ofereixen places als residents per a fer la seva etapa d’especialització als centres d’atenció primària com Can Gibert del Pla, Montilivi i Vila-roja, Santa Clara, Taialà, Salt, Sarrià de Ter, Sant Feliu de Guíxols, Roses, Blanes, Tordera, Figueres i Canet de Mar. Les metgesses i metges interns residents (MIR) de medicina familiar i comunitària també faran rotacions als hospitals docents Dr. Josep Trueta de Girona, Santa Caterina de Salt, Palamós, Figueres, Blanes, Calella i Olot, i els infermers i les infermeres als hospitals Trueta i Santa Caterina.

Pel que fa a l’àmbit hospitalari, aquesta setmana també s’ha fet la benvinguda als 48 professionals que desenvoluparan la seva especialitat a l’hospital Dr. Josep Trueta, repartits en 25 especialitats. Les noves especialitats que s’ofereixen enguany són Cirurgia Vascular, Cirurgia Plàstica, Oftalmologia i Neurofisiologia Clínica, i el centre també compta amb un increment de places docents a les especialitats de Radiologia i Anestesiologia. Tenint en compte que els futurs especialistes s’incorporen en plena cinquena onada de la pandèmia, han rebut una formació específica en matèria de riscos laborals i autoprotecció per part de la Unitat Bàsica de Prevenció de l’hospital.

D’altra banda, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) també ha rebut la nova promoció de residents que s’han incorporat durant un període de dos a quatre anys, en funció de l’especialitat. S’han integrat 14 residents: 2 llevadores que faran un cicle formatiu de dos anys; 3 metges residents de psiquiatria, 3 psicòlegs residents de psicologia clínica, i 6 residents de medicina familiar i comunitària en rotació hospitalària, amb una durada de quatre anys d’especialitat.

L’hospital d’Olot s’estrena

Seguidament, dijous l’hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa va donar la benvinguda a les residents de medicina que faran estada al centre durant els propers quatre anys.

Iniciaran l’especialitat en Medicina Familiar i Comunitària al CAP de Banyoles i Olot (ICS) i a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, on faran l’estada d’atenció especialitzada. El centre, que va ser acreditat el novembre passat com a dispositiu associat per a la formació d’especialistes a la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Girona-ICS, és la primera vegada a la seva història que compta amb residents de medicina.

Finalment, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva acull set professionals. Un de Medicina Interna a la plaça que hi ha a l’Hospital de Calella, i 6 de Medicina Familiar i Comunitària, entre els quals hi ha un resident que es formarà a l’ABS de Malgrat.