Els hospitals comarcals de Blanes i Calella van decidir ahir suspendre temporalment les visites als pacients ingressats. La mesura entrarà en vigor demà i es mantindrà fins a nou avís. Fins ara es permetia l’entrada d’un acompanyant per pacient durant una hora al torn de matí però, donat que les dades d’hospitalitzacions no milloren, des de la direcció s’ha pres la decisió de disminuir al màxim l’afluència de gent als centres, per evitar en la mesura del possible la propagació de la Covid-19 a l’interior. Només es permetrà la visita d’una persona en casos excepcionals.

Les excepcions es refereixen a casos amb pacients pediàtrics, obstètrics, situacions de final de vida o persones amb dependència física o cognitiva, així com aquelles situacions de gravetat que l’equip assistencial consideri oportunes. Mantindran les famílies informades mitjançant trucades telefòniques i també es procuraran fer videotrucades.