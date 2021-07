El retard en l’arribada de vols britànics -que són el principal mercat de l’aeroport de Girona- ha fet que les dades de viatgers en l’inici de la temporada d’estiu quedessin molt per sota les expectatives. Segons les últimes xifres que ha fet públiques Aena, corresponents al juny, per l’aeròdrom de Vilobí hi van passar només 19.624 viatgers. I sense viatgers britànics, ni tampoc russos -ja que les connexions de Pobeda estan interrompudes des de l’estat d’alarma de 2020-, Polònia i Alemanya s’han convertit en els dos principals mercats de l’aeroport gironí durant el juny, amb més de 5.000 viatgers procedents de cadascun dels dos països. Més enrere es troben Holanda i Bèlgica, superant els 3.000 cadascun.

D’aquesta manera, es confirma que Europa de l’Est continua essent un àmbit territorial prioritari per a l’aeroport de Girona, ja que 5.456 (és a dir, una quarta part del total) dels passatgers que van aterrar a Vilobí durant el mes de juny procedien de Polònia, i molt especialment dels aeroports de Wroclaw, Poznan i Cracòvia. Una altra quarta part procedien d’Alemanya (5.148 persones), sobretot dels aeroports de Weeze, Karlsrue-Baden i Frankfurt. En tots els casos, es tracta de línies operades per Ryanair.

A continuació, tot i que ja a força distància, es troben els passatgers procedents d’Holanda: 3.327, que bàsicament vénen d’Amsterdam i Rotterdam, dues línies que opera l’aerolínia holandesa Tranvsavia. Molt a prop es troba el mercat belga: van arribar 3.301 persones procedents d’aquest país, gràcies a les connexions de Ryanair i el touroperador TUI amb Brussel·les. De fet, els aeroports d’Amstedram i Brussel·les són d’on procedien un major nombre de viatgers gironins, encara que les xifres globals fossin superiors en el cas de Polònia i Alemanya, ja que tenen més connexions.

Els viatgers espanyols que van aterrar a Vilobí, en canvi, només van ser 721 durant el mes de juny, fet que no és sorprenent si es té en compte que en aquests moments l’aeroport no té vols nacionals. Finalment, també hi va haver 123 viatgers de nacionalitat francesa -tampoc hi ha vols amb França, però sí que alguns residents a les comarques gironines tenen aquesta nacionalitat-; hongaresa (53), suïssa (48), italiana (18) i procedents de xipre (17).

En canvi, si es mira la procedència per aeroports, com s’ha assenyalat prèviament, lamajoria de passatgers procedien de Brussel·les-Charleroi (2.192 persones) i Amsterdam/Schipol (.2156 viatgers). Molt a prop es troba l’aeroport alemany de Weeze (des d’on procedien 2.112 passatgers) , Karslrhue-Baden, també a Alemanya (1.937 persones) i Wroclaw, a Polònia, amb 1.885 usuaris.

Ara, caldrà veure si aquest mes de juliol, amb l’aixecament de les restriccions del Regne Unit, les coses canvien.