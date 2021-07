El senador gironí d’ERC Jordi Martí ha demanat explicacions al Govern espanyol pel «dèficit de manteniment» que, segons denuncia, pateix la carretera N-156, que és la que dóna accés a l’aeroport de Girona-Costa Brava. Martí es queixa, sobretot, de la falta d’enllumenat nocturn i denuncia que els arbres i matolls no es poden amb prou freqüència. En canvi, el ministeri de Transport ho nega i diu que es es porta a terme tot el manteniment necessari.

En una pregunta per escrit al Govern, Martí subratlla que per aquesta carretera -que, amb 1,16 quilòmetres de longitud, és la més curta de la xarxa de carreteres de l’Estat- hi circulen nombrosos viatgers que arriben a l’aeroport i des d’allà connecten amb l’A-2, la C-25 i l’AP-7. Tot i això, el senador lamenta que el vial presenta «evidents dèficits de manteniment», especialment després de les obres d’ampliació de l’AP-7 i de la construcció de línia d’alta velocitat. «Hi ha talussos, arbres, matolls, etc, i una falta d’enllumenat públic», indica, tot recordant que el manteniment de la carretera va a càrrec del ministeri de Transports i Mobilitat.

Per això, ha preguntat al Govern si té previst instal·lar més enllumenat públic en aquest tram, per què no s’han posat en funcionament les faroles de la zona i per què no s’han condicionat els vorals que tenen restse de construcció de la línia d’alta velocitat i l’autopista, entre altres qüestions.

Des del ministeri, tanmateix, neguen que el vial pateixi cap dèficit de manteniment. És per això que afirma que no està prevista la instal·lació de nou enllumenat a la carretera i que, en tot cas, les faroles que hi ha pendents de funcionament no són de titularitat estatal. A més, subratlla que cada any es sega dues vegades i es desbrossen els marges de la carretera. «Si durant la realització d’aquestes operacions s’observa la necessitat d’ampliar la seva execució portant a terme podes i tales complementàries, es realitzen amb càrrec al contracte de conservació vigent», conclou la resposta.