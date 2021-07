El passat divendres 15 de juliol, la Iaeden va rebre la resolució del Jutjat Contenciós número 1 de Girona que acorda l’execució provisional de la sentència relativa a tramitar els expedients de caducitat, tancament i sancionador en relació a la granja de Cantallops. La resolució atorga el termini d’un mes a l’Ajuntament per tramitar sense demora aquests expedients, a més de no ordenar fixar cap fiança. Segons l’organitzaició, «no té en compte els danys i perjudicis invocats per Dinàmic Rural, titular de la granja, derivats del tancament d’aquesta, atès que indica que de l’execució provisional no resulten directament aquests danys».

A banda, la Iaeden s’ha personat en el recurs de cassació interposat per Dinàmic Rural contra la sentència del TSJC que va anul·lar el control ambiental. Segons l’associació, aquesta resolució judicial és «la derivada que l’Ajuntament de Cantallops no hagi encara clausurat la granja».