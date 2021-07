La formació Independents de la Selva i Independents de Catalunya i amb el suport d’Id Empordà han elaborat una moció contra la nova Llei estatal de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments. La moció que va ser aprovada en la darrera sessió del plenari de la Diputació de Girona, es vol portar ara perquè sigui aprovada per la majoria d’ajuntaments de Catalunya.

Consideren que aquesta llei posa en «perill greu l’operativitat i el sistema de bombers i la desaparició dels voluntaris dins el cos». Per aquesta raó argumenten que volen fer arribar la moció a tots els ajuntaments del territori per evitar la seva aprovació. Tanmateix demanen que «mostrin el seu rebuig, demanin al govern espanyol la seva retirada i demanin als diputats que votin en contra». Amb tot també fan pelés a la necessitat que «tots els polítics catalans a les corts espanyoles es neguin a debatre sobre cap marc legal que regula una competència exclusiva com la de bombers».