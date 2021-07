Les hospitalitzacions a la regió sanitària de Girona continuen a l'alça i sense fre. Segons l'últim recompte de les dades del Departament de Salut, els hospitals acullen setze noves hospitalitzacions, amb un total ja de 176 pacients en aquesta situació. A les UCI les dades també empitjoren, amb la suma de quatre nous ingressos a la unitat de cures intensives, on en total ja n'hi ha 45. Paral·lelament, els casos de Covid-19 també han patit un augment amb la suma de 612 nous contagis que fan que s'arribi ja als 91.663 contagis per coronavirus a l'ABS gironina.

Pel que fa a les defuncions Salut n’ha declarat una en l’últim recompte. Bones notícies també pel risc de rebrot, que baixa 39 punts, fins a 1.027, per sota dels 1.418 de la setmana del 7 al 13 de juliol. Per altra banda l'Rt baixa quatre centèsimes i ara és de 0,93. La incidència a 7 dies és de 511. Amb tot, es calcula que el 21,57% de les proves que es fan surten positives, mentre que la mitjana d'edat dels contagiats se situa als 32 anys.

Els municipis amb el risc més elevat de les comarques gironines són Lloret de Mar (1.638), Blanes (1.621), Vilafant (1.422), Figueres (1.290) i Sant Feliu de Guíxols (1.281). Lloret de Mar i Blanes se situen en la 3a i 4a posició en el total de municipis amb més de 20.000 habitants de Catalunya amb més risc de rebrot.

Baixa la propagació

El coronavirus suma 5.908 nous contagis a Catalunya en l'últim recompte i ha provocat 22 nous ingressos en les UCI, que compten ja amb 480 pacients crítics, encara que s'ha reduït el número d'hospitalitzats i també la velocitat de propagació de la malaltia. Segons les dades actualitzades aquest dissabte pel Departament de Salut, la velocitat de transmissió ha descendit tímidament -0,95 enfront del 0,96 d'ahir- i també el risc de rebrot, que s'ha situat en 1.145, 19 punts menys que el recompte anterior, la qual cosa confirma que el virus està alentint la seva propagació a Catalunya.

Per altra banda, les defuncions segueixen a l'alça amb 75 morts per coronavirus en set dies, molt per sobre dels 13 setmanals que es registraven a principis del mes de juliol.

Tanmateix, els ingressos de pacients en les UCI no deixen d'augmentar, amb 480 crítics enfront dels 458 de l’anterior recompte, encara que han descendit lleugerament les hospitalitzacions, amb un total de 2.015, tretze menys que el dia anterior. Respecte a les vacunacions, han rebut la pauta completa el 54,7% dels catalans i un 62,1% compten ja amb la primera dosi d'immunització.