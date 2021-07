Els lladres d’habitatges no s’aturen i, tot i que la pandèmia n’ha frenat una mica l’activitat, se les empesquen totes per entrar als domicilis dels gironins. Les últimes dades públiques mostren que de gener a març hi ha hagut 642 robatoris amb força en domicilis. Uns casos que s’han produït tot i haver encara restriccions de caire territorial i toc de queda en algun mes.

En els últims dos anys sense crisi sanitària -2018 i 2019- hi ha hagut una mitjana de 3.600 robatoris d’habitatges a la província. Darrere d’aquests cops hi ha des de lladres amb poca experiència fins a grups especialitzats. El que cerquen tots, però, són objectes de valor: joies, diners i aparells electrònics. Tot fàcil d’emportar i que després poden revendre.

De formes d’entrar a un domicili n’hi ha de diversa tipologia, i a Girona s’han detectat diversos mètodes els últims temps. Hi ha els escalaments que fan els lladres per accedir al domicili. També s’han produït robatoris a través del mètode del «bumping», que consisteix a col·locar una clau estàndard dins el pany i després colpejar-la amb un martell o objecte contundent, de manera que els pistons s’alliberen i es pot obrir la porta. Així, els lladres accedeixen sense deixar rastre.

Però també hi ha altres mètodes més tradicionals, com l’ús de radiografia per obrir, desmuntar el bombí de la porta, entre d’altres. Un sistema més sofisticat però que també s’ha donat és el que consisteix a utilitzar una mena de ganxo que s’introdueix per l’espiell per obrir la porta d’una casa des de dins.

Frenar l’entrada amb mesures

Els delinqüents ho proven de totes maneres per entrar en un domicili i el que cal és trobar maneres d’impedir-ho. Això passa per mesures de seguretat. Jacint Mas és agent dels Mossos i pertany a la Unitat Regional de Proximitat i d’Atenció al Ciutadà (URPAC) i explica que «com més mesures es posin, menys probabilitat que entrin». Aquestes passen per la col·locació d’alarmes i reforçar la porta i finestres, entre d’altres.

Un tema curiós són les reixes que es posen a les finestres per evitar robatoris. Són uns elements que es recomanen, però la policia es troba que aquesta teòrica mesura de seguretat acaba essent el que permet l’escalada dels lladres. Per això, el mosso destaca que en cas d’instal·lar-ne s’opti per algun tipus que ho eviti. Relata que per exemple n’hi ha que tenen una forma de «corba» o que porten elements que foragitarien els delinqüents, com ara unes punxes.

Els espiells de les portes de casa també poden convertir-se en un còmplice del delinqüent. Perquè el poden descargolar des de l’exterior i observar si hi ha moviment o soroll a dins del domicili. Per això, el policia recomana evitar col·locar un espiell que no es pugui descargolar o optar pels electrònics, que porten càmeres.

Reforçar porta i pany

El tipus de porta d’accés a un domicili també és clau. Jacint Mas recorda que en cas que sigui d’un material senzill els lladres la poden forçar per exemple col·locant entre el marc i la porta una pota de cabra i la fan servir de palanca. Per evitar-ho, és important reforçar-la i fins i tot instal·lar-ne de blindades. Un bon bombí també pot evitar un robatori i el policia ressalta que es poden adquirir també claus amb garantia de duplicat, que donen una seguretat.

Els Mossos també recomanen instal·lar una alarma. Al mercat n’hi ha de diversa tipologia i algunes que estan connectades a una central, que és la que s’encarrega d’avisar la policia. Però la tecnologia ha avançat molt i, actualment, n’hi ha amb càmeres particulars que van connectades a través de wifi al nostre mòbil. Són més econòmiques però cal estar pendent de rebre l’avís, diu l’agent. Els Mossos recomanen que, en cas de tenir una alarma amb càmeres, cal que la imatge sigui almenys d’alta definició perquè els pot ajudar a l’hora d’enxampar els intrusos.

Alerta a l’estiu

Les vacances d’estiu són un període escollit pels lladres i són sinònim de marxar fora de casa i, per tant, es deixa el domicili buit. Per aquest motiu, l’agent de la Unitat Regional de Proximitat i d’Atenció al Ciutadà recorda que és molt importat seguir una sèrie de consells bàsics, com són demanar a algú que reculli la correspondència. També recomana ser discrets i no publicitar que s’està uns dies fores a través de les xarxes socials perquè els delinqüents hi estan atents. En períodes d’absència també és recomanable no tancar del tot les persianes i caldria deixar senyals que hi ha algú a casa. Per això el policia recorda els avantatges de les noves tecnologies, que passaria per instal·lar temporitzadors i programar que s’encenguin els llums o pugin les persianes a determinades hores, entre d’altres.

En cas d’arribar a casa i haver patit un robatori, cal avisar el 112 i, d’entrada, si no ens diuen el contrari, no tocar res, perquè la policia científica podria trobar empremtes o vestigis que els condueixin als lladres.

A l’hora de denunciar, actualment es pot demanar cita prèvia en línia als Mossos. Quan es va a la comissaria a fer la denúncia, l’agent Jacint Mas destaca que és important portar fotos dels objectes robats. I afegeix que abans de ser víctimes d’un robatori a casa recomana haver fet un inventari dels objectes de valor, amb fotografies i referències que podran ajudar si es recuperen.