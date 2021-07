Els espais industrials que ocupen la ubicació que Tallers Casals havia tingut a la carretera de Sant Joan van estrenar la setmana passada imatge corporativa. La parcel·lació industrial que ha de permetre que diverses empreses puguin instal·lar-se en els 35.000 metres quadrats disponibles, va tirar endavant el 2018 després que la propietat del recinte presentés un pla, i on l’empresa Casals Ventilació de Sant Joan de les Abadesses va ser la primera a anunciar el retorn de part de la producció, ocupant-hi inicialment dues naus de 7.500 metres quadrats. Els orígens de Casals Ventilació estan precisament en l’espai industrial de Can Casals de Ripoll, que ja està retolat en el cartell d’expedicions que s’hi ha instal·lat. L’última empresa que havia ocupat Can Casals va ser la russa Interskol, que va tancar el 2015.