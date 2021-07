Els Bombers han donat per controlat l'incendi de Ventalló que va començar dissabte a la tarda.

Tot i això, hi mantenen quatre dotacions que revisen el perímetre del foc que ha destrossat 34,33 hectàrees i també remullen el terreny per poder-lo donar per extingit.

Per altra banda, l'altre incendi de l'Empordà, el del massís del Montgrí també està en vies d'extinció. En aquesta zona els Bombers hi tenen tres vehicles que treballen per acabar-lo de donar per apagat. El foc que va començar dijous ha cremat 91 hectàrees.

De cap dels dos incendis encara n'ha transcendit la causa, els Agents Rurals treballen amb diverses línies d'investigació. Però sobre el de Ventalló, hi ha l'ombra del piròman de la zona i per tant, no es descarta que sigui intencionat.