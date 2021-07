L’Incavi ha plantat sis varietats diferents a Bolvir i Llívia. Algunes són varietats que s’han recuperat de la zona de Riu de Cerdanya, on encara existien ceps en marges, de forma molt residual. Altres varietats han estat recuperades d’altres indrets del Pirineu.

Les varietats cerdanes recuperades, de raïm negre, són el neral i una segona, sense nom, que els tècnics han referenciat amb el nom de Pirineus 1. La resta dels ceps plantats són de raïm blanc. La varietat blanca cerdana, també recuperada a la zona de Riu de Cerdanya, rep el nom de vinyater. Els altres tres tipus de raïms blancs són de la zona del Pallars Sobirà, de la vinya de l’Oratori.

Un dels cellers que aposta per la Cerdanya és Torre del Veguer que des de l’any 2008 ha fixat la comarca com a un dels seus territoris de producció i que col·labora amb l’Incavi per recuperar antigues varietats. Ja ha plantat 3.600 ceps de varietats negres i blanques adaptades al clima de la comarca per tal de doblar la producció en tres anys.

Sobre el projecte d’ampliació i especialització de la collita cerdana, liderat per l’enòloga Marta Estany, el director de Torre del Veguer, Joaquim Gay de Montellà, ha explicat que «l’èxit assolit amb els darrers vins ens anima a continuar apostant per una zona que creiem que té un gran potencial». Pel que fa a les varietats antigues del Pirineu, Torre del Veguer ha plantat tipologies de ceps que han estat recuperats a les vinyes Remei i Pérez-Sala. Amb aquest mig miler de plantes experimentals, el celler vol explorar les seves potencialitats vitivinícoles i la seva adaptació al territori, segons han explicat els seus responsables. Així, a les noves vinyes de Bolvir hi han plantat varietats com ara Vinyater o Pansera, Pirineus de Torà de Tost, Borda Neral o l’Albillo Real. Es tracta de varietats de raïm que existien al territori i que, en molts casos, es van deixar de conrear en la majoria de valls arran de la fil·loxera que va arrasar els cultius a finals del segle XIX. El projecte de l’Incavi ha inclòs també una plantanció a Llívia.

Segons ha recordat Torre del Veguer, l’any 2008 el celler va decidir expandir-se a la Cerdanya com a contrapunt a les vinyes de Torre del Veguer al Garraf, pràcticament a nivell de mar. Els tècnics del celler van decidir plantar les varietats de raïm Riesling i Pinot Noir a la vall. El nou projecte «va néixer des de la preocupació per intentar combatre els efectes del canvi climàtic, tot buscant experimentar amb vinyes de gran alçada», segons han apuntat els tècnics de Torre del Veguer . La vinya de la Cerdanya la van batejar com a Heroica perquè suporta «l’acció depredadora de la fauna i temperatures baixes, glaçades avançades i tardanes, i pedregades». D’aquest projecte n’ha nascut el vi Llum del Cadí, el qual ha esdevingut un «homenatge a la Serra del Cadí, d’efectes màgics i lluminosos, i de marcada identitat ceretana». Actualment, la gamma de vins Llum del Cadí es composa del vi blanc jove de raïm Riesling, i del vi negre de Pinot Noir, amb pas per fusta.

Torre del Veguer ha presentat l’ampliació de les vinyes en el marc de l’Experiència Cerdanya, en la qual experts vinícoles han visitat les plantacions i han pres part en un tast vertical dels vins cerdans, una visita al Museu Espai Ceretània de Bolvir i un menú degustació, ofert pel xef Josep Muniesa, de maridatge amb els vins al restaurant Shierbeck de Puigcerdà.