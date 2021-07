Els municipis veïns de Figueres i Vilafant destaquen per ser els municipis on la pandèmia es propaga més ràpidament de Catalunya. En concret, la capital de l’Alt Empordà és la localitat a més velocitat de propagació (1,48), mentre que Vilafant se situa en tercera posició (1,41), segons recullen les dades de la darrer balanç del Departament de Salut. Enmig de les dues poblacions gironines s’hi troba Castellar del Vallès, amb 1,41. Tot i això, a Figueres aquest indicador ha disminuït respecte a la setmana passada, quan era de 2,06. A Vilafant, en canvi, ha augmentat, ja que fa 7 dies es trobava en 1,28.

D’altra banda, tant la comarca del Baix Empordà (1.200) com la de la Selva (1.147) es troben entre les deu de Catalunya amb una major incidència del risc de rebrot, en setena i vuitena posició respectivament.

Tot i això el risc de rebrot a la regió sanitària de Girona continua a la baixa, i ahir es va situar per sota dels 1.000 punts, cosa que no passava des de l’1 de juliol.

Ara mateix, la demarcació es troba en 988 punts, 39 menys que el dia anterior. En paral·lel, continua disminuint la velocitat de propagació, que és de 0,91, 2 centèssimes per sota del balanç de dissabte.

Encara que els indicadors de la pandèmia baixen, els hospitals continuen notant l’impacte de la cinquena onada, i les dades d’hospitalitzacions segueixen pujant diàriament. Segons el darrer balanç hi ha 178 persones ingressades per covid-19 als hospitals gironins, 2 més que dissabte. D’aquestes, 47 són a l’UCI, també 2 més. Alhora, es van registrar 385 nous positius, que fan un total de 92.048,i una nova defunció, amb la qual el total acumulat des de l’inici de la pandèmia és de 2.136.

Augmenten els ingressos

A la resta de Catalunya, els hospitals també continuen notant un augment de pacients que necessiten ser ingressats a causa del coronavirus. Segons el darrer balanç hi ha 2.132 pacients hospitalitzats, 117 més que el dissabte. S’apropen a 500 els pacients a l’UCI. Actualment n’hi ha 10 més que es troben en estat crític, de manera que el total se situa en 490. També en les darreres 24 hores es van registrar 3.644 nous contagis, de manera que el total acumulat és ja de 874.485 positius, i 19 noves víctimes mortals (dissabte no se n’havia declarat cap), que fan un total de 22.409 des de l’inici de la pandèmia.

Tot i això, l’evolució dels indicadors continua sent favorable. El risc de rebrot va tornar a baixar fins a 46 punts, i es troba en 1.099. La velocitat de propagació també va a la baixa i va baixar una centèssima fins a 0,94. Tant la incidència acumulada a 14 dies com a 7 dies també segueixen en tendència cap avall, i es troben ara mateix en 1.197,92 casos, i en 555,81 casos per cada 100.000 habitants.