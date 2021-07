L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Doctor Josep Trueta (Idibgi) està en ple creixement des que la nova directora, Marga Nadal, en va assolir la direcció a principis d’aquest any. Prova d’això és que els espais de recerca han quedat petits i és necessari ampliar-los.

D’una banda, l’institut d’investigació té previst augmentar les instal·lacions del Parc Hospitalari Martí i Julià a Salt amb una nova ala annexa on ubicarà nous laboratoris. Segons s’exposa des de l’Idibgi, aquest espai ha de permetre donar cabuda a més grups de recerca, incorporar més talent, i alhora, poder disposar d’infraestructures comunes per a la recerca, com ara el biobanc o altres grans equipaments. La meitat del nou equipament ja està finançat amb una subvenció de 640.000 euros de la Generalitat, a través de la convocatòria Projectes Singulars, a la qual es va presentar l’entitat gironina.

En aquests moments, el projecte ja ha sortit a concurs però encara falta l’altra meitat per finançar. «Estem treballant en una campanya de mecenatge per trobar inversors, tant entre entitats públiques com privades. De moment no hem tingut sort, però esperem que de cara al setembre aconseguim els fons que ens falten», explica a aquest diari, la directora de l’Idibgi, Marga Nadal.

Nou local a Sant Ponç

D’altra banda, l’Institut de Recerca Biomèdica també ha llogat un local al barri de Sant Ponç de Girona, per traslladar-hi part de l’activitat que es fa a l’hospital Trueta. «L’espai ens quedava massa reduït, és per això que traslladarem les tasques administratives perquè se centralitzin a un sol lloc, el grup de recerca del Trueta i gestors d’assaigs clínics de l’Institut Català de la Salut i l’Institut Català d’Oncologia. Alliberem la meitat de l’espai de l’hospital però hi mantindrem els assaigs clínics perquè és el lloc més adequat», concreta.

Per poder habilitar el nou local fa falta la inversió d’uns 300.000 euros, que també estan en procés d’obtenir-los. D’aquesta manera, entre els dos projectes l’Idibgi necessita gairebé un milió d’euros. «Si aconseguim els objectius d’ampliació previstos, podríem arribar a passar dels 120 investigadors contractats actualment als 150 en dos anys i amb perspectives de més creixement», afirma Nadal.

Per aconseguir això, és necessari invertir en més investigadors i, com s’afirma des de l’Idibgi, «comprar temps perquè els metges puguin fer recerca». A termes generals, la intensificació de mitja jornada laboral suposa una despesa de 35.000 euros l’any i la intensificació de deu metges, 350.000 euros l’any.

Respecte a la disponibilitat dels investigadors, Nadal ja ha reiterat en altres ocasions la necessitat que els professionals assistencials inverteixin més temps en la recerca. Els investigadors que també són metges al Trueta i Santa Caterina tenen una càrrega molt alta. És per això que una opció que es planteja des de l’Idibgi és contractar professionals que els alliberin d’aquesta càrrega, tot i que fa falta més finançament per assolir-ho.