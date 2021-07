El Consorci Forestal de Catalunya alerta que molts boscos estan abandonats i que per prevenir incendis és clau abordar aquest tema. Segons el seu recompte, el 80% de la superfície de boscos de Catalunya està sense gestionar.

L’ens alerta que els incendis forestals importants dels últims dies, com els del cap de Creus o el del massís del Montgrí, han succeït en zones poblades, fet que ha posat en relleu la importància de la prevenció de focs forestals.

L’entitat recorda que per evitar que aquests episodis esdevinguin grans incendis forestals és fonamental el suport a la gestió forestal de propietaris particulars i pagesos, ja que els boscos acumulen excedents de fusta en un territori on al 80% de la superfície s’ha abandonat la gestió. Una acumulació de combustible que converteix en perilloses, i a vegades impossibles, les tasques d’extinció dels equips d’emergència.

Retirar la fusta

D’altra banda, el Consorci Forestal, en un comunicat, demana que la fusta cremada es retiri aquesta tardor per facilitar la regeneració dels boscos. En plena campanya d’estiu, i amb un risc d’incendis molt elevat, la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Medi Rural, Teresa Jordà, ha anunciat l’impuls d’un pla plurianual de prevenció d’incendis a Catalunya, dotat amb 60 milions d’euros. Una bona notícia, asseguren, per al sector en matèria de prevenció d’incendis, i el Consorci Forestal de Catalunya demana que des del govern es doni suport als propietaris forestals per poder començar el més aviat possible les tasques de retirada de fusta cremada i el tractament de les superfícies arbrades afectades pels incendis.