La col·laboració ciutadana és molt important i en casos de seguretat viària pot ser clau, com és el cas que va succeir a la Vall d’en Bas. Un ciutadà anònim segurament va evitar un accident de trànsit gràcies a la seva actuació. El dimarts passat, el responsable de la comissaria dels Mossos d’Olot va ser informat per un anònim que hi havia un camioner que anava molt begut a la Vall d’en Bas. Li va indicar que el vehicle pesant es trobava al polígon que hi ha a tocar de la rotonda de Bracons, al carrer d’Antoni Viver Puig, a la Vall d’en Bas.

L’informador, a més, va explicar al cap de l’ABP que el camioner, malgrat el seu estat d’embriaguesa, li semblava que pujaria al camió per conduir, ja que portava un carregament de farina.

Per aquest motiu, es van activar agents d’Olot per anar cap a la zona i comprovar la veracitat dels fets. Un cop al polígon, tal com els havia descrit la font anònima, van trobar-se amb el camió. El xofer estava a dins i els agents van picar a la porta. El camioner els va contestar i els policies li van demanar que baixés. Gairebé cau de la cabina. En aquell moment, l’home va baixar amb molta dificultat i, segons la policia, va estar a punt de caure de dalt de la cabina del vehicle pesant. L’home presentava clars símptomes d’anar begut, no es podia gairebé ni aguantar dret, ni parlar, entre d’altres. Davant d’aquesta situació, els agents li van voler practicar la prova d’alcoholèmia però s’hi va negar. Per aquest motiu li van immobilitzar el camió fins a l’endemà al matí.

A banda, però, en comprovar la documentació, els policies de trànsit van aixecar cinc denúncies: quatre per incompliments del Reglament General de Vehicles i una del de Conductors. A més, li van obrir tres expedients de transports: un per minoració del descans diari, un altre per excés del temps de conducció i l’últim per no usar selector d’activitat. El xofer denunciat és un veí de València, de 54 anys i de nacionalitat espanyola.