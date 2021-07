Les associacions d’agricultors i ramaders JARC i COAG demanaran avui una revisió de tots els contractes de compravenda de llet entre ramaders i indústria a la directora de l’AICA, l’Agència d’Informació i Control Alimentaris. L’entitat de joves agricultors i ramaders de Catalunya i la coordinadora d’agricultors i ramaders exigeixen que es compleixi amb la Llei de millora de la cadena alimentària i que es cobreixin els costos de producció. Segons expliquen, l’últim informe de l’AICA va recollir 37 sancions per incompliments en aquest sentit. En un comunicat conjunt, subratllen que la pujada de dos cèntims per litre anunciada per algunes indústries «es queda curta per cobrir el significatiu augment dels costos», el qual detallen que ha estat d’un 26% en un any.

En aquest sentit, alerten que la situació econòmica és «insostenible» per a les petites i mitjanes explotacions familiars. Expliquen que, segons un informe de la COAG, una explotació mitjana va haver de suportar, en el període entre 2018 i 2020, unes pèrdues mensuals entre 1.231 i 1.464 euros.

Per aquest motiu asseguren que continuaran les mobilitzacions sota la consigna «Per uns preus de la llet que cobreixin els costos de producció».