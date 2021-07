Malgrat que la incidència de casos ha batut tots els rècords tant a Girona com a Catalunya, la cinquena onada està deixant una dada positiva: la mortalitat a causa del coronavirus ha experimentat una davallada dràstica. Gràcies al progrés de vacunació, els contagis ja no repercuteixen de la mateixa manera en l’augment de morts, a diferència d’abans.

Si s’analitzen les dades de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), a partir del 24 de juny, data en què es comença a notar un augment destacat de positius, i es compten els casos i les morts fins al 24 de juliol, hi ha una mortalitat gairebé trenta vegades inferior que la de la tercera onada del gener i el febrer, la més letal d’aquest any i quan tot just la vacunació es trobava en els inicis.

En concret, del 24 de juny al 24 de juliol hi ha hagut 15.506 contagis i 17 morts a la Regió Sanitària de Girona, de manera que l’índex de mortalitat ha estat del 0,1%. Si retrocedim a la tercera onada, la més letal d’enguany, entre el 7 de gener i el 7 de febrer es van diagnosticar 9.915 positius a través de proves PCRs i tests d’antígens i hi va haver 276 defuncions. D’aquesta manera, la mortalitat va ser del 2,7%, és a dir, 27 vegades més que ara.

Tot i que el rècord de defuncions es va produir durant la primera onada, ja que només a l’abril van morir 465 persones, cal tenir present que llavors es diagnosticaven menys casos i hi va haver moltes persones que van passar el virus sense que ho sabessin. Això es pot comprovar a través de testos serològics que s’han fet posteriorment. Si ens baséssim en els casos diagnosticats durant aquell mes, «només» n’hi va haver 2.553 i, en aquest cas, la mortalitat seria del 18%, dada que no correspon a la realitat.

En tot cas, el més destacable és que la vacunació ha estat clau perquè la diferència de mortalitat entre altres onades i aquesta sigui tan elevada.

Vacunació per grups

Segons les últimes dades del Govern, que corresponen a diumenge, el 51,9% dels gironins ja compta amb la pauta completa. El percentatge ronda el 80% entre els grups d’edat de 50 a 59 i de 60 a 69 anys. La vacunació està pràcticament completa entre les persones d’edat més avançada. Totes les defuncions del 24 de juny al 24 de juliol a Girona pertanyen a persones de més de 60 anys. Concretament, sis tenien més de 90 anys, cinc tenien entre 80 i 89 anys, tres en tenien entre 70 i 79 i, finalment, tres persones en tenien entre 60 i 69 anys. D’aquestes disset persones, el 41% eren homes i el 58%, dones. Tenint en compte que les defuncions solen sortir setmanes més tard de l’augment de casos, s’espera que encara augmentin lleugerament els propers dies. De fet, d’aquestes disset morts, nou s’han produït la darrera setmana i catorze, els darrers catorze dies.

D’altra banda, els joves han protagonitzat la majoria de contagis de les darreres setmanes. Són el grup menys immunitzat, amb només un 32,6% de gironins entre 20 i 29 anys amb una dosi. No obstant això, cap de les morts notificades des del 24 de juny passat correspon a menors de 60. Seguidament, una quarta part dels joves de 16 a 19 anys tenen almenys una dosi i el 38,4 de gironins de 30 a 34 també en tenen una. Més de la meitat dels que tenen de 35 a 39 anys ja en tenen una. Si tenim present les persones de tota la regió que ja tenen una dosi, el percentatge és de gairebé el 60%. Finalment, si tenim en compte la població que es pot vacunar, a partir de 16 anys, la immunitat és del 61,7%.

El criteri general que determina la pauta completa és l’administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions: productes monodosi (Janssen) i les persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de covid-19 previ a la primera dosi.