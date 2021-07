L’Ajuntament de Banyoles ha sancionat amb 1.800 euros un veí per abocar residus voluminosos al carrer. Els fets pels quals es va obrir l’expedient sancionador es van produir el 28 d’octubre de l’any passat quan es va detectar un abocament de residus voluminosos fora dels contenidors a l’àrea d’aportació de residus situada a l’aparcament de Can Castañer.

La Policia Local de Banyoles va obrir un expedient sancionador per l’abocament i es va iniciar una investigació per determinar-ne l’origen. La investigació policial va permetre descobrir que els residus procedien de les tasques de neteja d’una casa propera i es va obrir un expedient sancionador al propietari de l’immoble. D’acord amb l’Ordenança reguladora de la recollida, transport i gestió de residus del Pla de l’Estany, l’expedient es va obrir per abandonar deixalles a la via pública.

Finalment, i una vegada reconeguts voluntàriament els fets, el veí sancionat ha hagut de pagar una multa de 1.803,04 euros.

A la deixalleria

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Banyoles, Albert Tubert, recorda en un comunicat que «cal abocar correctament els residus als contenidors i a les àrees d’aportació de residus» i afegeix que «els mobles, electrodomèstics i objectes voluminosos no es poden dipositar als contenidors d’escombraries ni al carrer i cal portar-los a la Deixalleria Comarcal de Puigpalter». En aquest sentit, l’Ajuntament recorda que s’ofereix un servei gratuït de recollida de residus voluminosos per a aquells veïns que no puguin desplaçar-se a la deixalleria.