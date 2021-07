Mentre els indicadors de contagi de la covid-19 van a la baixa, els hospitalitzats segueixen una evolució inversa, ja que no paren de créixer. Prova d’això és que els gironins crítics han augmentat un 75% en una setmana. Concretament, el 18 de juliol hi havia 30 ingressats en estat greu i aquest diumenge ja n’hi havia 52. D’aquesta manera, s’ha superat el llindar de cinquanta, fet que no es produïa des del 6 de maig. Paral·lelament, el total d’hospitalitzats també ha augmentat considerablement i, segons la darrera actualització, ja n’hi ha 184, sis més que el dia anterior.

Aquest augment s’ha anat produint simultàniament a tots els hospitals gironins, tant el Trueta i Santa Caterina com els comarcals. Malgrat tot, n’hi ha un que té una situació especialment delicada, es tracta de l’hospital de Blanes. Segons dades d’ahir, ja hi havia més de quaranta ingressats, després d’un augment de dinou hospitalitzats en quatre dies, tot i que també s’han donat quinze altes. La qüestió és que en una setmana s’han pràcticament duplicat. El principal motiu d’aquest increment es deu a la pujada de casos a la Selva Marítima. Ahir el risc de rebrot a Lloret i Blanes continuava sent el més elevat de Girona amb més de 1.200 punts i una incidència superior als 600 casos. A Lloret, la darrera setmana s’han produït quinze hospitalitzacions i, a Blanes, quatre. També cal tenir present que el nombre de positius a les dues localitats va a la baixa i, d’aquí uns dies, també es veurà reflectit en el nombre d’hospitalitzacions.

Malgrat tot, el fort increment de pressió assistencial ha obligat a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva a suspendre les visites als pacients ingressats tant a Calella com a Blanes. La mesura es fa efectiva donada la situació epidemiològica provocada per la covid-19 i l’empitjorament de les dades d’ingressos en els dos centres. A més, des de dijous s’han produït algunes baixes en professionals, fet que està obligant a reorganitzar els equips pel que fa a l’activitat ambulatòria en consultes externes i aquest fet està comportant l’ajornament d’algunes cites.

Respecte a les altres dades, Salut va notificar 291 nous casos, un 24% menys que el dia anterior, i cinc morts. El risc de rebrot va baixar 62 punts.

Situació crítica a Catalunya

Finalment, les dades de contagis i de transmissió del virus van seguir millorant a Catalunya però, un dia més, la pressió assistencial va continuar assolint dades preocupants.

Ahir el nombre de crítics va superar el mig miler i es va registrar la dada més elevada en tres mesos, en plena quarta onada, després que Salut en notifiqués vint més en un dia.

D’altra banda, es va notificar un centenar més d’hospitalitzats. Quant a positius, se’n van diagnosticar 2.892 més i també 23 defuncions. La incidència acumulada va tornar a recular però es van posar poques dosis en comparació a altres diumenges.