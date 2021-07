El Departament de Salut va alertar ahir que tot i la baixada de casos, la situació assistencial és «crítica» i no es preveu un alentiment a les UCI fins «ben entrat» l’agost. El director de l’Agència de Salut Pública, Xavier Llebaria, va explicar que la baixada es nota especialment entre els 15 i els 29 i entre els 30 i els 49 anys, on es van donar els majors creixements en aquesta onada. En canvi, a partir dels 50 hi ha una estabilització. Disminueixen els contagis en la franja de 50 a 69 anys però continuen pujant, tot i que lleugerament, a partir dels 70.

Llebaria va reconèixer que les notícies són «pitjors» pel que fa a les xifres assistencials. L’activitat als CAP i CUAP ha baixat lleugerament, passant dels 50.000 als 31.000 casos en l’atenció primària i a uns 10.000 als CUAP. La positivitat es del 47% a la primària i del 56% als CUAP. Pel que fa a les urgències hospitalàries, el 63,5% de les persones testades donen positiu. Així, el 23% de l’ocupació dels llits convencionals són activitat covid. El percentatge arriba fins al 57,4% en el cas del llits d’UCI, on hi ha uns 512 ingressats. Llaberia va afirmar que aquestes xifres demostren que l’activitat no covid està «clarament compromesa».

La imprevisible variant Delta

També va reconèixer que la variant Delta es comporta de forma desconeguda i per això no es va aventurar a fer projeccions sobre quan es podria assolir el pic a les UCI. «És impossible de determinar», va manifestar. Tot i això,va assegurar que s’espera que les hospitalitzacions i els crítics continuïn pujant durant aquesta setmana. Va afegir que caldrà veure si la baixada de casos es manté més ràpida que en altres onades, com han observat en les primeres franges d’edat on han començat a decréixer. Va afegir però que, de moment, això no s’està traslladant a altres col·lectius i per això va insistir que amb la nova variant és molt difícil fer projeccions.