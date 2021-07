Després que el grup municipal d’ERC sol·licités «fins a tres vegades» tenir accés a tota la informació continguda a l’expedient administratiu dels pressupostos participatius realitzats a Sant Joan de les Abadesses aquest any 2021, finalment la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la informació Pública (GAIP) ha emès una resolució on requereix al consistori lliurar al grup municipal la informació sol·licitada dins del termini màxim de deu dies de la publicació d’aquesta. La GAIP considera que la voluntat dels regidors d’ERC a accedir a aquest expedient «no és afectada per cap dels límits d’accés a la informació municipal perquè la identitat de les persones que formulen les propostes no revela cap dada íntima o relativa a l’honor». Amb tot recorda que no complir amb aquesta voluntat de transparència es qualificarà d’infracció molt greu.

De la mateixa manera, l’Autoritat de Catalana de Protecció de Dades ha informat taxativament que l’electe reclamant pugui accedir a l’expedient relatiu als pressupostos participatius, incloses les propostes originals amb identificació de les persones que les han fet, remarcant que la informació sol·licitada pel grup municipal és «especialment idònia» per a l’exercici de les seves funcions representatives.