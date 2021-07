Colònies urbanes a Girona per a menors en situació de vulnerabilitat

Jugar, conviure amb altres nens, aprendre, gaudir de les vacances i, en la mesura que pugui, oblidar-se de la pandèmia. Les colònies i casals d’estiu són una vàlvula d’escapament per a molts infants, però, per motius econòmics, no tots hi tenen accés. Diferents entitats lluiten contra aquesta exclusió i, per exemple, 102 menors d’edat de Girona en situació vulnerable participaran en colònies urbanes promogudes per la Fundació «la Caixa» en col·laboració amb entitats com el Consell Esportiu del Pla de l’Estany de Banyoles, la Fundació Escolàpies de Figueres, la Fundació Privada Aspronis de Lloret de Mar, la Fundació Privada MAP de Ripoll i Fundació Sant Vicenç de Paül – Ksameu de Figueres.

«A causa de la pandèmia, molts nens, nenes i adolescents han acusat encara més algunes necessitats i la vulnerabilitat a les seves llars», explica el subdirector general de la Fundació «la Caixa», Marc Simón, que veu «prioritari que puguin tornar a gaudir, jugar, aprendre i conviure, oferint-los un estiu ple d’activitats, recursos i jocs adaptats que els retorni l’estabilitat emocional i que també reforcin les competències educatives».

Desenvolupament personal

Segons expliquen els responsables del programa CaixaProinfància, en les colònies urbanes els nens i els adolescents fan diferents activitats −esportives i psicomotrius, artístiques, lúdiques, socials, mediambientals i cognitives− que es converteixen en experiències amb «beneficis educatius i personals que comporten aquestes experiències i que contribueixen al seu desenvolupament personal, social i cultural».

Tot plegat, això sí, amb la «gestió del benestar emocional» dels menors després de mesos assumint la factura de la pandèmia.

La Fundació «La Caixa» ha destinat quatre milions d’euros al programa CaixaProinfància que arriba a 320 associacions d’arreu del territori espanyol i que, en el cas de les comarques gironines, han beneficiat 102 nens de Figueres, Banyoles, Lloret de Mar i Ripoll. El 102 és una xifra provisional que pot anar pujant a mesura que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Escolàpìes, Aspronis, MAP o Sant Vicenç de Paül - Ksameu actualitzin les seves dades.

El mateix programa també ha impulsat el projecte «Campaments connectades» per posar a disposició de les associacions «activitats digitals que se sumen a les dutes a terme de manera presencial per les mateixes entitats i que permeten treballar continguts educatius, com també recursos per reconèixer, expressar i gestionar emocions». Les propostes provenen de la plataforma digital del programa EduCaixa.