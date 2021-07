Els Bombers han donat aquest matí per extingit l'incendi forestal de Ventalló.

El foc es va declarar dissabte i va cremar fins a 34,33 hectàrees.

Aquest dilluns els Bombers el van donar per controlat i des de llavors, els efectius que tenien desplaçats sobre el terreny van estar remullant el perímetre i mirant que no hi hagués cap punt calent.

Aquest matí ja s'ha donat per extingit i ara, només queda en fase final el foc del massís del Montgrí.

Un incendi que també viu les últimes hores i avui també s'hi podria posar el punt final. Un foc que ha calcinat 91 hectàrees i que es va declarar dijous passat.

Ambdós incendis encara estan sota investigació dels Agents Rurals, que tenen com a principal línia d'investigació la intencionalitat.