Els Pirineus, on els incendis forestals són rars avui en dia, podrien començar a experimentar grans focs si la temperatura puja 3ºC per sobre de les onades de calor actuals. Aquest és el «marge de seguretat» que calcula un estudi liderat per la Universitat de Lleida (UdL) i en què també ha participat el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i universitats australianes, basant-se en la variació de la humitat del combustible vegetal i el dèficit de pressió de vapor. Els incendis serien totalment desproporcionats amb un augment de 8ºC, segons aquesta recerca publicada a la revista Science of the Total Environment.

El treball té com a objectiu «quantificar quin augment del canvi climàtic converteix en inflamables els ecosistemes que actualment no cremen, el que seria el marge de seguretat, utilitzant els Pirineus com a cas d’estudi», explica el professor de la UdL i la Southwest University of Science and Technology (Xina) Víctor Resco de Dios, que encapçala l’article.

L’equip ha mesurat les variacions d’humitat tant del combustible viu (plantes) com del mort (branques i fullaraca) en sis indrets del Pirineu i altres arboredes de pins de Catalunya, on els focs són més comuns en ser ambients més secs. Concretament, els mesuraments s’han fet cada dues setmanes i durant dues temporades d’incendis a l’Alt Urgell, el Solsonès, el Segrià i la Conca de Barberà.

«La humitat la mesurem basant-nos en el dèficit de pressió de vapor (VPD), que és una variable que indica el poder que té l’atmosfera per assecar el combustible», explica Resco.