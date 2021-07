Incendi de vegetació urbana a Banyoles.

Els Bombers hi treballen des d'un quart de tres amb sis dotacions.

El foc s'ha declarat a tocar la carretera, a prop d'unes cases, on hi ha la rotonda d’accés al barri de Can Puig.

Les flames, però no han suposat cap perill pels habitatges. Segons els Bombers, cap a les tres de la tarda ja l'han donat per apagat.

Pel que fa a la superfície afectada, de moment segons les primeres informacions, l'afectació s'estima que rondaria a l'hectàrea.

A lloc encara hi ha dues dotacions dels Bombers treballant perquè falta acabar de perimetrar-lo.

El foc ha obligat tallar el trànsit a l'accés a Banyoles des de Serinyà donar pas alternatiu en l'accés des de Girona i per la sortida, segons informa l'ajuntament de Banyoles.