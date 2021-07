La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va anunciar ahir que la Generalitat tornarà a demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el confinament nocturn per a diversos municipis catalans per tal de frenar els contagis de covid-19. Es tracta d’un total de 162 municipis catalans. Alguns que ja tenien toc de queda la setmana passada el mantenen fins al 6 d’agost i s’incorporen a la llista capitals de comarca com Amposta, Figueres i Solsona, que recupera les restriccions. En canvi, en surten altres municipis com Caldes de Malavella, Igualada, Puigcerdà, Castell-Platja d’Aro, Roses, Salt, Sitges, Tàrrega, Tremp i Vilafant. Les restriccions que s’apliquen en aquestes localitats impliquen també el tancament de tots els establiments a les 00.30 hores, tal com estableix la normativa.

Els criteris per aplicar el toc de queda es mantenen en la presència de més de 400 casos de covid-19 per cada 100.000 habitants. Tot i això, Plaja ha explicat que hi ha alguns municipis que no compleixen els requisits per ser a la llista però que «sol·liciten ser-hi inclosos». «Això no pot ser: es tracta d’una mesura que vulnera drets fonamentals, molt restrictiva», ha advertit, i que per tant s’han de seguir «uns criteris clars i fixos».

En vigor, demà a la nit

Plaja va justificar la continuïtat del confinament nocturn –i ampliar-lo als municipis que se sumen als que ja en tenien– perquè «és una mesura dura però efectiva» aconsellada pels «experts i tècnics». La portaveu no es va aventurar a preveure fins quan es mantindrà aquesta situació però sí que va detallar que demanaran l’aval del TSJC amb la previsió que resolgui demà, com ha fet les setmanes anteriors, i les restriccions s’apliquin la mitjanit de dijous a divendres.

«Hem de fer-nos a la idea que conviurem amb un altre estiu excepcional però que ens permet fer moltes coses si prenem totes les mesures de precaució», va valorar. Així mateix, va advertir que algunes restriccions que van més enllà del confinament nocturn «desgraciadament s’allargaran tot l’estiu».