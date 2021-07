Olot recuperarà aquest setembre les Festes del Tura amb tres escenaris però sense barraques. Després d’un any sense poder-se celebrar a causa de la Covid-19, aquest 2021 la Festa Major d’Olot s’iniciarà el dissabte 4 de setembre i finalitzarà el dimecres 8.

A la Plaça Major s’hi concentraran les activitats de cultura popular (la faràndula), a la Plaça de Braus tindrà lloc l’oferta de concerts que es complementarà amb el Parc Nou. Es tracta d’espais que formen part de forma excepcional de les Festes del Tura donada la situació actual arran la pandèmia pel coronavirus. Per tal d’evitar aglomeracions, s’hauran de limitar els aforaments als espais - els quals tindran control d’accés - i el públic haurà d’estar assegut tal com marca el PROCICAT.

Durant els dies de Festes, a cada espai hi haurà una programació musical de 2 a 3 concerts diaris que finalitzaran, com a molt tard, a les 0:30 h tal com marquen les restriccions del PROCICAT. Per poder-hi accedir, caldrà disposar d’una entrada gratuïta que es podrà obtenir a partir de finals d’agost.

Programació musical

La cantant Suu, Marc Parrot, el Pony Pisador, el Pot Petit, Xiula i la Principal de la Bisbal són algunes de les propostes musicals d’aquestes Festes del Tura. La programació musical de Festes havia previst inicialment l’actuació d’una altra formació destacada del panorama musical català que, des de l'Ajuntament informen, que si les dades epidemiològiques milloren i el PROCICAT ho permet, podrà actuar a la ciutat aquesta tardor.

Un altre dels elements que aquest any variaran és que no podrà haver-hi zona de barraques ja que el PROCICAT no permet el consum d’aliments i begudes en espais públics.

Pel que fa a les activitats impulsades per les entitats, des de l'Ajuntament apunten que l’Àrea de Festes està parlant amb els responsables de cada acte perquè, d’acord amb les mesures dictades i atenent a les indicacions de Protecció Civil, es pugui decidir si és possible o no cada celebració i/o amb quines condicions.

Lluís Juanola, autor del cartell de les Festes del Tura 2021

L’alcalde Pep Berga, el regidor de Festes Agustí Arbós i representants de la Comissió de Festes van descobrir ahir a la tarda a l’Hospici el cartell de Festes del Tura d’enguany, obra de Lluís Juanola Comajoan.

Nascut el 1945 a Olot, Juanola ha fet d’un dels cavallets de la faràndula olotina la imatge de la Festa Major de la ciutat. De fet, els cavalls tenen molta importància en la seva obra i els cavallets són una de les icones de les Festes. L’artista ha aprofitat aquest vincle per plasmar-ho en el cartell que aquest any es converteix en la imatge de la Festa Major de la ciutat.

En Lluís Juanola és un dels artistes olotins més rellevants per la seva originalitat i exigència.

Tothom que desitgi disposar del cartell de Festes del Tura 2021 el podrà recollir a partir d'avui a Can Trincheria. Per altra banda, l'Ajuntament recorda que aquest any tornarà a disposar d’una aplicació on es podrà consultar la informació diària actualitzada. De la mateixa manera, també podrà seguir-se a la pàgina web de l'Ajuntament d'Olot.