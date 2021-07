Protecció Civil de la Generalitat manté la crida a la prudència pel risc d’incendi forestal que hi ha al territori. També recorden a la ciutadania que cal anar amb compte amb les activitats que es fan i que poden suposar un perill i acabar amb un foc.

A les comarques gironines encara hi ha moltes zones amb perill alt d’incendi, sobretot centrades en el litoral i prelitoral de la demarcació. Ahir el Pla Alfa dels Agents Rurals també mostrava aquesta situació, ja que es trobava en nivell 2 a tot l’Empordà i el Gironès. I és que les zones més crítiques se situen en àrees del Cap de Creus, el Montgrí, les Gavarres i Cadiretes. Uns àrees que com en bona part del territori gironí es troben necessitades de pluja. La temperatura dilluns va donar una treva però ja des d’ahir van tornar a pujar els registres i per tant, això no ajuda a posar a ratlla el risc d’incendi.

Tot i això, ahir Protecció Civil de la Generalitat va desactivar el pla especial per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) ja que ahir el nivell era més favorable i perquè i l’evolució dels diferents incendis que encara hi havia latents era favorable.

Els incendis del massís del Montgrí i el de Ventalló, que ja estan controlats des de diumenge i dilluns, segueixen encara en procés d’extinció. Uns focs que segons els Agents Rurals han cremat 88,6 hectàrees i 34,33 respectivament. A hores d’ara, encara tenen personal treballant sobre terreny per considerar-los completament apagats. De fet, fonts de Bombers informen que no està previst a curt termini de poder-los donar per extingits. El de Torroella, informen, és el que té una càrrega de combustible més gran i, per tant «va per llarg».

Tot i aquesta situació ja controlada, cal recordar que el gran incendi de l’estiu a Girona fins al moment ha estat el del cap de Creus. Un foc ja extingit i on encara aquesta setmana, s’hi ha vist alguna petita columna de fum i s’hi ha hagut d’actuar. Aquest incendi va devastar més de 400 hectàrees, la major part del Parc Natural del cap de Creus.

«Turisme incendiari»

Des del Govern de la Generalitat, la seva portaveu, Patrícia Plaja, ahir va fer una crida aquest dimarts a la població perquè no s’apropi als incendis actius com el que aquest últim cap de setmana ha arrasat més de 1.700 hectàrees de la Conca de Barberà i l’Anoia. «No normalitzem el turisme incendiari», va demanar durant la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu.

Plaja va xifrar en 2.640 les hectàrees cremades a Catalunya aquest estiu, des del 15 de juny, i va assenyalar, com recollia l’ACN, que és «una xifra 70 vegades superior a la de l’any passat i la quarta més alta dels darrers 15 anys».

Es preveu un estiu difícil als boscos catalans i «les situacions climatològiques no ajuden», va afegir. Per això, va demanar evitar les «conductes de risc» perquè les pluges d’ahir dilluns són «una treva meteorològica» que «ja s’ha acabat».

El cas del Montgrí

Unes conductes de risc que s’han detectat a les comarques gironines. Per exemple, durant l’incendi del Massís del Montgrí es van trobar persones que volien accedir a la zona malgrat la prohibició i el treball que feien encara els Bombers. Una situació denunciada pels Agents Rurals que van necessitar del suport de l’ajuntament de Torroella de Montgrí per poder controlar l’entrada de gent en una àrea hi havia punts calents per l’l’incendi. El cap del cos a Girona, Ignasi de Dalmasses, va recordar que aquestes prohibicions «no són gratuïtes» i que es posen «per evitar el risc d’incendi».