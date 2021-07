El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, va fer balanç ahir a aquest diari de la «gravetat» que està ocasionant la cinquena onada a l’atenció primària i als hospitals i va avançar que «molt probablement, a partir de l’octubre, els primers que van rebre la vacunació ja se’ls administrarà una tercera dosi» .

Primerament, va admetre estar «sorprès» de l’impacte d’aquesta cinquena onada, que ha sigut molt «inesperada» i inclús «ningú s’imaginava que sorgiria una variant com la delta, de transmissibilitat tan elevada». Malgrat tot, Vilaplana va constatar que «les dades de contagis estan millorant però l’atenció primària segueix molt tensa i els hospitals i les UCIs n’estan patint les conseqüències». L’anestesiòleg del Trueta va fer especial incís a la situació de l’hospital de Blanes, on hi està havent una allau d’ingressos. Al Trueta, també han viscut un «fort creixement» de pressió assistencial i les UCIs «han doblat els crítics en pocs dies».

En referència a això, el cap de l’UCI del Trueta i Santa Caterina, Josep Maria Sirvent, va explicar ahir a El matí de Catalunya Ràdio que «la capacitat de l’UCI del Trueta està al 150%» i preveu que el pic assistencial no s’assoleixi fins a mitjans de la setmana que ve, una mica més tard de la data prevista per Salut.

Quiròfans aturats al Trueta

Com a conseqüència de la situació hospitalària, part de l’activitat quirúrgica del Trueta s’ha hagut de suspendre, segons explicava Vilaplana. Tal com s’ha fet en anteriors onades, només s’atén l’activitat urgent, amb l’agreujant que molts professionals sanitaris estan de vacances. «Estem vivint un déjà vu i els més perjudicats són els pacients. S’està tornant a ajornar l’atenció a les patologies no covid-19 i els que tenen el virus tampoc poden ser ben atesos per manca de personal». Més que cansats, aquesta vegada els sanitaris estem enfadats», va alertar.

Vilaplana també fa referència al comunicat de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària que, juntament amb 37 Societats Científiques més de Catalunya, en el qual lamenten la gravetat de la situació assistencial que està generant «inquietud entre sanitaris». També insten a la població que redueixi l’activitat social, que faci ús de la mascareta i que compleixi les mesures dictaminades pel govern.

Més mesures als festivals

D’altra banda, Josep Vilaplana també qüestiona que es mantinguin festivals de música, tal com han fet altres sanitaris aquesta setmana, si no es compleixen les mesures de distància reglamentàries. Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Catalunya, va mostrar el seu enuig dissabte preguntant-se «on són les distàncies» al festival de Cap Roig, que va inaugurar-se divendres a Calella de Palafrugell. Padrós va lamentar que «alguns sectors del país van fent com si el moment no anés amb ells», mentre «els professionals sanitaris estan al límit i s’ha de restringir l’activitat assistencial a les urgències i els procediments inajornables». Josep Maria Sirvent, Cap de l’UCI del Trueta i Santa Caterina, va unir-se a la queixa declarant que «malauradament fem la crítica quan ja ha passat».

Vacunació com a requisit

Malgrat tot, per solucionar aquesta mena de situacions, «a la llarga la vacunació acabarà sent obligatòria per assistir a alguns esdeveniments, entrar a locals i treballar en alguns sectors, com el sanitari o l’educatiu, tal com s’està fent a altres països», va explicar el metge. «Soc més de l’opinió que abans de vèncer, cal convèncer, però al final no hi haurà cap altre remei, els que estem vacunats no podem pagar la irresponsabilitat dels altres». Finalment, va advertir que caldran «més recursos» per fer front a una tardor «complicada», ja que el relaxament de la mascareta propiciarà més circulació de virus com el de la grip, entre d’altres.