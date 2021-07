Un total de 54 societats científiques de Catalunya, que apleguen uns 26.000 professionals, han fet un comunicat per transmetre la seva «inquietud per l’acceleració de la cinquena onada de la covid-19» a causa de la variant delta i per com aquesta està afectant els centres d’atenció primària (CAP) i hospitals.

El comunicat, dirigit «sobretot a la gent jove i a les persones no vacunades», es va llegir ahir en roda de premsa per part del cap de Malalties Infeccioses de l’Hospital del Mar, Joan Pau Horcajada. «Aquesta epidèmia ha canviat, ja no és com la de Wuhan [primera onada]. Afecta joves i poden estar anys tocats. No volem ser alarmistes, però més de la meitat dels ingressats són menors de 50 anys. A l’hospital del Mar hi ha un noi de 17 anys ingressat», va dir Horcajada, que també és el president de la Societat Catalana de Malalties infeccioses i Microbiologia Clínica. Gent jove a qui encara no ha arribat la vacuna i persones que l’han rebutjat són els que més estan ingressant.

El comunicat d’aquestes societats alerta que «està pujant de nou la mortalitat» per covid-19, fet que està afectant «altres malalts» amb altres patologies que no estan sent atesos com caldria. «Transmetem la nostra alerta perquè, tot i que nosaltres som partidaris d’augmentar les restriccions, volem cridar a la responsabilitat personal. Una societat madura no necessita obligacions o prohibicions per entendre les coses. La infecció s’està tornant a expandir a la gent gran. Aquesta és una gran crida per aturar aquesta cinquena onada entre tots», va llegir l’infectòleg.

No vacunats entre els crítics

Juntament amb Horcajada, la secretària de Salut Pública de Catalunya, Carmen Cabezas, va destacar que, entre els ingressats als hospitals per covid-19 des de l’1 de juliol, el 63,5% no estava vacunat, un 10% tenia només una dosi i el 26%, la pauta completa. El mateix a les UCIs: un 73% dels crítics que van entrar en aquestes unitats aquest mes no estava vacunat, un 12% tenia una dosi i un 15%, la pauta completa. «I la majoria dels ingressats sense vacunar estan en edats en què s’ofereix la vacunació», va subratllar Cabezas.

D’altra banda, la vacunació ha fet que baixés l’edat mitjana dels ingressats als hospitals i les UCIs, atès que els de més edat són els que més immunitzats estan. L’edat mitjana dels hospitalitzats ha baixat dels 71 als 53 anys. A les UCIs, dels 63 als 31.

La metgessa de família també va explicar que, si bé la mortalitat per covid-19 en aquesta onada està creixent, aquesta segueix sent més baixa que en altres onades. «Hem començat a doblegar la corba pandèmica, així que esperem estar cada dia millor», va dir Cabezas, que va avançar que els ingressos creixeran.