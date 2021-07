El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va considerar una prioritat millorar les condicions laborals del personal sanitari de Catalunya en els propers mesos, amb l'inici de la negociació del conveni del SISCAT (sanitat concertada) i també de l'ICS.

La voluntat que aquesta negociació arribi a bon terme ha portat el conseller a assegurar que serà «el primer punt» del seu treball en els propers mesos i que «si no ho aconsegueixo, agafaré la porta i me n'aniré«, va dir de forma vehement.

D’altra banda, també va assegurar que «ningú vol tocar les vacances» dels sanitaris i que «ho farem tot per no tocar-les», encara que «és una possibilitat real» i no descarta que finalment se suprimeixin en alguns centres, si així ho consideren necessari els seus responsables.

Aquesta possibilitat que les vacances puguin suspendre's ha elevat el malestar entre els professionals sanitaris de Catalunya i alguns sindicats, com Metges de Catalunya, han amenaçat amb recórrer «per totes les vies» una possible anul·lació de les vacances dels facultatius.

Demanen una partida extra

Ara com ara, Argimon ha confirmat que l'hospital Vall d'Hebron, de Barcelona, el més gran de Catalunya, no entrarà en aquest conflicte laboral i els seus facultatius i sanitaris faran les vacances quan els toca.

El col·lectiu de sanitaris Marea Blanca de Catalunya va reclamar al Govern una partida pressupostària extraordinària per contractar personal sanitari «en condicions dignes», per fer front a la cinquena onada de la pandèmia.

Un grup de representants d'aquesta organització va reclamar davant el Parlament de Catalunya la retirada de la Resolució del CatSalut «que limita de forma extrema la capacitat d’atendre la població per part de l’atenció primària».