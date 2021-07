La Garrotxa va presentar ahir «Delit», una nova plataforma digital que agruparà tota l’oferta gastronòmica de la comarca. En aquest portal, que es posarà en funcionament durant la tardor, hi apareixeran més de 400 establiments. Tanmateix, s’hi podran trobar productors, comerços agroalimentaris, bars o restaurants on degustar el producte i, fins i tot, les experiències de descoberta i gaudi de la gastronomia local.

L’objectiu de Delit és, doncs, «construir un únic espai en línia amb l’oferta de restaurants de la comarca», on apareguin les especialitats de cada establiment, els productes agroalimentaris de proximitat, qui n’és el productor, on es poden comprar i les experiències (fires, visites guiades...) que permeten descobrir-los i gaudir-los. Tot això amb la finalitat de fomentar la promoció i compra del producte local de qualitat i la gastronomia garrotxina.

Es tracta d’una nova acció del Pla de Reactivació Econòmica de la Garrotxa per donar suport als sectors més afectats per la crisi de la Covid-19. Per fer-ho, DinàmiG, l’Ajuntament d’Olot, el Consell Comarcal de la Garrotxa, Turisme Garrotxa, ADRINOC, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, la plaça Mercat, l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa i l’Associació de Comerciants d’Olot s’han unit per crear aquesta nova plataforma en línia.

La participació en la plataforma per part dels productors, comerços i restaurants serà gratuïta.