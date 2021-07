Mentre els indicadors de contagi de la covid-19 van a la baixa, els hospitalitzats segueixen una evolució inversa, ja que no paren de créixer. Prova d’això és que els gironins crítics s’han pràcticament duplicat en poc més d’una setmana i el total ja s’aproxima a la seixantena. Concretament, el 18 de juliol hi havia 30 ingressats en estat greu i dimarts ja n’hi havia 58. Paral·lelament, el total d’hospitalitzats també ha augmentat considerablement i, segons la darrera actualització, ja s’ha arribat als 200, set més que el dia anterior.

Aquest augment s’ha anat produint simultàniament a tots els hospitals gironins, tant el Trueta i Santa Caterina com els comarcals i, com a conseqüència, tots els centres sanitaris han hagut d’aturar l’activitat quirúrgica no urgent i només s’atenen intervencions oncològiques i neoplàsies. La decisió ve determinada per part de Salut, que divendres va enviar un comunicat en què informava de les mesures.

L’objectiu és optimitzar al màxim possible tots els recursos que disposa el SISCAT tenint en compte la pressió actual, proporcional als nivells de la primera onada, i que estan vivint l’atenció primària, el 061 i els hospitals.

Per això, es reserva tota la capacitat per activitat urgent i emergent o no ajornable, tenint en compte que, respecte a la primera onada, la demanda de patologia urgent i emergent no covid-19 és més alta. Aquest fet provoca que els nivells de pressió sobre el sistema sanitari siguin molt elevats.

Una de les conseqüències de l’augment d’hospitalitzats i crítics és l’increment de defuncions, ja que segons el darrer balanç n’hi ha hagut tres més. Malgrat tot, també és destacable que la mortalitat que hi està havent a aquesta onada no té ni punt de comparació amb la registrada anteriorment. Tal com ha publicat recentment aquest diari, la mortalitat està sent gairebé trenta vegades inferior en comparació a la tercera onada. Sí que s’ha constatat que s’estan registrant molts més casos, però com que la majoria es produeixen entre joves, la majoria no desenvolupa un quadre clínic greu.

Menys visites a primària

Com a bona notícia, els indicadors de contagi segueixen la tendència a la baixa i, de retruc, els casos. Ahir Salut en va notificar poc més de 500, quan fa poc més d’una setmana se’n van arribar a registrar més de 800. Aquesta millora també s’ha vist reflectida en les visites a l’atenció primària. Durant la darrera setmana n’hi ha hagut un miler menys que l’anterior i després de tres setmanes a l’alça, aquesta han baixat un 5%.

Malgrat tot, les xifres encara són molt elevades així com la pressió assistencial a tots els nivells sanitaris i Salut fa una crida a minvar la interacció social.