Quatre casals d’estiu de Lloret de Mar han participat en una prova pilot que consistia a fer-se tests d’antígens per la via d’automostra. L’objectiu era veure fins a quin punt és viable i té prou acceptació aquest tipus de cribratge en el món del lleure si fos necessari en determinades situacions. Aquesta prova pilot ha estat organitzada per l’Ajuntament de Lloret de Mar i el Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA a Catalunya.