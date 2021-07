Sadernes implanta un nou model per regular l’accés a les gorgues

Un dels efectes col·laterals de la pandèmia de la COVID ha estat la massificació de les zones naturals, sobretot en temporada estival. A l’Alta Garrotxa han observat un augment exponencial de visitants a la zona de gorgues entre Sadernes i Sant Aniol d’Aguja. Actualment, durant els caps de setmana, abans de les 9 del matí ja han de tancar l’accés perquè tenen el pàrquing ple amb 180 vehicles.

Davant d’aquesta massificació i per reduir el seu impacte al medi natural, han creat un nou sistema per limitar-ne l’accés i fer-lo de manera més escalonada. El nou model contempla un preu públic d’entrada de 5,56€ per cotxe, per subvencionar el servei d'informació, els guardes rurals, el servei de neteja i el de pàrquing; i també s’haurà de reservar cita prèvia a través d’una aplicació. «Això implicarà que el visitant haurà de programar la seva visita», va declarar Sara Sánchez, tècnica del Consorci de l’Alta Garrotxa. Anticipant-se a les possibles crítiques per la implantació d’un sistema de pagament, Lluís Amat, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, va dir que «per visitar grans monuments històrics, com la Sagrada Família, s’ha de pagar i paguem. Ens hem d’acostumar a pagar també pel món rural». Paral·lelament, s’està estudiant emetre abonaments especials per visitants recurrents i pels excursionistes que fan ruta.

Aquest nou model, que ara s’ha desenvolupat a Sadernes, però que servirà per aplicar-se a altres municipis de les comarques gironines, també té previst limitar el pàrquing a 100 vehicles, i d’aquesta manera evitar la sobre freqüentació de l’espai. El sistema de pagament i de cita prèvia serà de dos quarts de 8 del matí fins a les 8 del vespre. Entrarà en funcionament a partir del mes d’agost, i s’allargarà fins a mitjans de setembre. La idea és posar una barrera per automatitzar el servei d’accés sense el personal humà a partir de llavors.

El diputat Lluís Amat va explicar que els objectius que persegueixen amb aquest nou sistema són conservar els entorns naturals, tant el paisatge, com la biodiversitat que hi viu;

aconseguir una bona convivència entre els veïns de la zona i els visitants; i finalment, volen complir les expectatives dels visitants. Santi Reixach, president del Consell Comarcal de la Garrotxa, del Consorci de l’Alta Garrotxa i del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, va explicar que molts visitants venen «i no gaudeixen» per la gran sobre freqüentació de persones. Va clarificar que «volen que vingui la gent, però no volen massificacions», i va afegir que això «tampoc és bo per al territori».

Josep Reig, alcalde de Tortellà, va parlar en representació dels municipis afectats, i va explicar que es tracta d’un procés que ja s’havia començat fa temps, però que amb la pandèmia es va accelerar. Va declarar que esperen que la implantació «es faci de pressa» perquè «s’han de solucionar els problemes quan hi són».

Tot plegat ha estat fruit d’un treball conjunt entre la Diputació de Girona, els ens locals i la Fundació Emys, que va ser l’encarregada de fer l’estudi. La seva tasca es va dividir en tres fases, la diagnosi de l’espai, la consulta a la ciutadania i als diferents agents del territori i per acabar, la redacció i l’aplicació concreta a Sadernes. Vuit municipis més de la zona, entre els quals es troben Canet d’Adri o Sant Feliu de Pallerols, ja han sol·licitat implantar el mateix model per regular les zones naturals dels seus municipis.

Espais naturals regulats

Sadernes no és el primer municipi que s’instal·la un sistema d’accés a zones naturals. De fet, a les Planes d’Hostoles des de l’any 2017 que treballen per la implantació d’un model de regulació d’accessos de l’Espai Natural Protegit del Brugent, que manté l’aforament en un màxim de 200 persones diàries. Així es posa en relleu la importància d’evitar la degradació dels espais naturals.