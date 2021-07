La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va preveure que es podria arribar a la immunització del 85-90% de la població durant la tardor, entre setembre i novembre. Aquest percentatge inclou no només els vacunats, sinó també les persones que s’hagin infectat en els darrers sis mesos. El 70% d’immunitzats s’assolirà entre finals d’agost i principis de setembre però la variant Delta ha fet pujar la immunitat de grup fins a gairebé el 90%. D’altra banda, Cabezas va descartar la necessitat d’una tercera dosi per a tota la població però sí va reconèixer que s’està plantejant que els trasplantats o amb un tractament immunosupressor la rebin «en un període relativament curt de temps».

La secretària va explicar que no es pot afinar més en les previsions perquè desconeixen el número real de vacunes que es rebran en els propers mesos, més enllà d’un increment de les de Moderna. Va apuntar que per arribar a aquest 85-90% d’immunitzats s’haurà d’obrir la vacunació a les franges més joves, entre 12 i 16 anys, però això no es farà fins que no s’avanci més en les que estan actualment obertes. Salut manté com a prioritat finalitzar la vacunació dels majors de 30 anys ja que són els més susceptibles d’empitjorar si contrauen la covid-19.

Pel que fa al debat de rebre una tercera dosi, Cabezas va defensar que és més important arribar a més població amb la pauta completa que no començar a posar terceres dosis. Va assegurar que arribar a més immunitzats és la millor estratègia per frenar la circulació del virus i, al mateix temps, protegir als més grans. «Primer assegurem que tota la població pot tenir la pauta completa de vacunació», va dir.

La previsió és arribar als nou milions de dosis administrades durant aquesta setmana.