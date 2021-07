Un total de 163 centres residencials de serveis socials a Catalunya tenen algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents segons informa Salut. En concret, hi ha 122 centres de gent gran; 23 centres per a persones amb discapacitat; 4 centres de salut mental i 14 en altres recursos residencials, com centres d’infància, per persones en risc d’exclusió i d’altres. La xifra es duplica respecte a la setmana passada, quan n'hi havia 81.

A la Regió Sanitària de Girona n’hi ha vuit que estan en situació taronja, és a dir, presenten casos positius però el brot es considera controlat i es garanteix una correcta sectorització i aïllament d’espais de la residència, mentre que la setmana passada n'hi havia tres. D’altra banda, n’hi ha cinc de vermelles, això vol dir que tenen casos actius de covid19 hi ha aparició de nous casos i un brot en investigació. La setmana passada només n'hi havia una D'aquesta manera, n'hi ha un total de tretze que estan afectades. Per altra banda, n'hi ha 99 de verdes, és a dir, que estan lliures de covid-19. Cal tenir present que a finals de maig i principis de juny s'havia aconseguit que totes les residències fossin verdes.

Pel que fa a Catalunya, hi ha 783 residents que són casos confirmats de covid (un 1,4% del total). La gran majoria són asimptomàtics o tenen símptomes lleus de coronavirus. Tot i així, 63 persones estan hospitalitzades i n’hi ha 1 a la UCI. Respecte als professionals, 639 han donat positiu (1,4% del total), 4 han estat ingressats a l’hospital i 1 és a la UCI.

Al llarg de la darrera setmana (del 18/07 al 24/07) hi ha hagut 30 defuncions de residents per covid-19.

La majoria, a geriàtrics

Segons la tipologia del centre, a les residències de gent gran, hi ha 630 casos actius (1,3% dels residents) en 122 residències. Als centres per a persones amb discapacitat, hi ha 117 casos actius entre els residents (1,8% del total) en 23 residències. Als centres residencials de persones amb problemàtica social derivada de salut mental, hi ha 7 casos actius de residents (0,6% del total) en 4 residències.

El 96,5% de les persones que viuen en centres residencials estan vacunades en primera dosi i el 94,5% tenen la pauta completa. Pel que fa als treballadors i treballadores, un 89,8 han rebut la primera dosi i un 84%, la primera i la segona. La darrera setmana, del 18 al 24 de juliol, s’han fet 10.089 proves PCR i 2.652 tests d’antígens a les residències de Catalunya. Un 7,16% han resultat positives.