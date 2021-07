Diverses famílies que tenien els seus fills de colònies a cases de l’empresa de lleure Rosa dels Vents han denunciat un incompliment dels protocols covid a les instal·lacions.

Els pares i mares es queixen que no se’ls va avisar d’alguns casos de símptomes de covid i que als adolescents tampoc se’ls va aïllar bé ni es va seguir cap mena de protocol per gestionar la situació.

L’empresa, per la seva banda, ha assegurat mitjançant un comunicat que sí que s’havien seguit els protocols covid.

Un dels casos que han denunciat les famílies és el que s’ha produït a la casa de colònies Albatros, que l’empresa té a Llafranc.

Alguns pares han denunciat que els seus fills van posar-se malalts i que ningú els va avisar. Alerten també que als adolescents tampoc se’ls va permetre trucar a casa i que quan els van anar a recollir estaven barrejats amb la resta de persones, inclosos els monitors. Les famílies asseguren que ara com ara encara no tenen resposta de l’empresa.

Una mare, Sheila Alen, va publicar dilluns un tuit dient: «Ja que no se n’informa enlloc, comunico que aquesta setmana passada hi va haver un brot molt bèstia de covid a la casa de colònies de Rosa dels Vents de Llafranc. Molt de compte als pares que tingueu nens ara allà. No avisen si hi ha nens malalts ni els volen prendre la temperatura».

A més, tretze monitors dels quinze que tenia la casa de colònies Mas Portal de Lleida han plegat en bloc i acusen l’empresa Rosa dels Vents d’«explotació». Els joves, d’entre 21 i 30 anys, asseguren haver treballat moltes més hores de les que estipula el contracte. Els fets haurien passat després que l’empresa acomiadés tres treballadors més per entrar, presumptament, alcohol a les instal·lacions.