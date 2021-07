Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor begut que multiplicava per cinc la taxa permesa després que s'accidentés a Llagostera (Gironès). L'infractor, que té 46 anys i viu a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), va perdre el control del cotxe i va sortir de la carretera quan circulava per la C-65. Quan els mossos van arribar a lloc, van veure que presentava símptomes evidents d'anar borratxo. Per això, li van fer la prova d'alcoholèmia i el resultat no va deixar lloc a dubtes. L'etilòmetre va marcar una taxa d'1,40 mg/l d'alcohol per litre d'aire expirat. És a dir, més de cinc vegades el màxim permès (que és de 0,25 mg/l) i més del doble del límit penal. El conductor haurà de comparèixer davant el jutge quan el requereixi.

Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de cinc de la tarda d'aquest dimecres 28 de juliol. Els Mossos van rebre l'avís que un cotxe havia tingut un accident a Llagostera. El conductor circulava per la C-65 quan a l'alçada del quilòmetre 15,1 havia perdut el control del vehicle i havia sortit de la carretera.

Quan la patrulla va arribar a lloc, van veure com l'home estava il·lès. Però també van notar que desprenia fortor a alcohol i que presentava símptomes evidents d'anar borratxo. Per això, li van fer la prova d'alcoholèmia.