Amb experiència com a mestra, psicòloga escolar i directora en escoles públiques dels Estats Units, Roser Salavert és des de fa gairebé dues dècades la directora general del Tercer Districte Escolar de Manhattan. I, de Nova York a Girona, el bagatge en el món educatiu de Salavert serà la seva carta de presentació com a encarregada d’obrir el curs universitari català el proper 23 de setembre a la UdG. «La inclusió és necessària per a la millora de l’educació» serà el títol de la conferència de Roser Salavert a l’Aula Magna de la Universitat de Girona en l’obertura oficial de l’any acadèmic del conjunt de les universitats catalanes en un acte que comptarà amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i de la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, a més de la dels diferents rectors de cada centre.

Salavert és llicenciada en Magisteri, màster en Psicolingüística per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en Gestió educativa i tecnologia per la Universitat d’Amherst de Massachusetts.