A causa de la pressió assistencial provocada per la covid-19, l’hospital de Blanes anul·la a partir de dilluns l’activitat quirúrgica programada que requereix ingrés i es mantindrà la cirurgia sense ingrés i la cirurgia no ajornable (urgent). El centre sanitari concentra l’activitat quirúrgica de traumatologia i oftalmologia. El principal objectiu d’aquestes mesures és alliberar llits d’hospitalització per atendre pacients afectats pel virus.