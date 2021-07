El nombre de pacients crítics amb coronavirus segueix disparat a la Regió Sanitària de Girona. Segons dades facilitades per Salut, en la darrera actualització hi havia 66 persones ingressades a l’UCI, vuit més que el dia anterior. Es tracta de la xifra més elevada des del 29 d’abril del 2020, en plena primera onada, quan es va registrar la mateixa dada. De fet, aquesta tendència a l’alça ja fa dies que s’està produint i es fa d’una manera més dràstica que a Catalunya, on de moment el total d’ingressats a l’UCI se situa al nivell de la tercera onada, amb 558 pacients. Malgrat tot, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ja ha admès que el pic arribarà la setmana que ve, quan es podrien superar els 700 ingressats greus.

En canvi, el nombre d’ingressats a planta a Girona ahir va disminuir per primera vegada en setmanes. Segons la darrera actualització, hi ha un hospitalitzat menys que el dia anterior. Malgrat tot, la situació a tots els hospitals segueix sent crítica per l’elevada pressió assistencial, fet que ha portat a la limitació de l’activitat quirúrgica.

Ahir al Trueta hi havia 60 pacients hospitalitzats pel virus i 28 crítics. D’altra banda, a l’hospital Santa Caterina hi havia 31 ingressats i 11 crítics.

Respecte a la resta de dades, el nombre de nous casos va baixar de nou un 16% fins a 423. Seguidament, una altra bona notícia és que no es va registrar cap defunció, fet que no es produïa des de fa setmanes.

D’altra banda, els indicadors de contagi van seguir a la baixa. Primerament, el risc de rebrot va baixar 32 punts fins a 826 i, seguidament, l’índex de transmissió del virus (Rt) va baixar dues centèsimes fins a 0,8.

Respecte a la vacunació, en les darreres setmanes el ritme està sent més baix. En el darrer balanç es van posar 2.441 primeres dosis i 817 de segones, quan se n’havien arribat a posar més de 15.000 diàries. També cal tenir present que fa setmanes que no s’obren noves franges d’edat i el topall s’ha frenat als setze anys, a l’espera que Salut i Educació comencin a vacunar els adolescents de 12 a 16 anys, tal com han afirmat darrerament diverses fonts polítiques.

Segons els experts, és primordial avançar en la vacunació a totes les edats.