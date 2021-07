Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor begut que multiplicava per cinc la taxa permesa després que s'accidentés a Llagostera, al Gironès. L'infractor, que té 46 anys i viu a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, va perdre el control del cotxe i va sortir de la carretera quan circulava per la C-65. Quan els Mossos d’Esquadra van arribar a lloc, van veure que presentava símptomes evidents d'anar borratxo.

Per això, li van fer la prova d'alcoholèmia i el resultat no va deixar lloc a dubtes. L'etilòmetre va marcar una taxa d'1,40 mg/l d'alcohol per litre d'aire expirat. És a dir, més de cinc vegades el màxim permès (que és de 0,25 mg/l) i més del doble del límit penal. El conductor haurà de comparèixer davant el jutge quan el requereixi.

Els fets de l’accident van tenir lloc cap a dos quarts de cinc de la tarda d'aquest dimecres 28 de juliol. Els Mossos van rebre l'avís que un cotxe havia tingut un accident al municipi de Llagostera. El conductor circulava per la C-65 quan a l'altura del quilòmetre 15,1 havia perdut el control del vehicle i havia sortit de la carretera.

Quan la patrulla d’agents va arribar a lloc, van veure com l'home estava il·lès. Però també van notar que desprenia fortor a alcohol i que presentava símptomes evidents d'anar borratxo. Per això, van procedir a fer la prova d'alcoholèmia.

El conductor, un home de 46 anys, nacionalitat espanyola i veí de Sant Feliu de Guíxols, va donar un resultat positiu d'1,40 mg/l d'alcohol per litre d'aire expirat. És a dir, un resultat de més de cinc vegades el límit màxim permès segons la Llei i més del doble del límit penal.

Denunciat penalment

Per això, els agents el van denunciar penalment per un delicte contra la seguretat viària, per conduir amb una taxa d'alcohol superior a la permesa. L'infractor haurà de comparèixer davant del jutge quan se'l requereixi.